Biçerdöver hasat yaparken yangına neden oldu
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Biçerdöver hasat yaparken yangına neden oldu

Biçerdöver hasat yaparken yangına neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde Hububat hasadı yapan biçerdöverden çıkan kıvılcım nedeniyle yangına yol açtı.

Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde Hububat hasadı yapan biçerdöverden çıkan kıvılcım nedeniyle yangına yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Polateli ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde hububat hasadı yapan biçerdöverden çıkan kıvılcım nedeniyle hububat etili alan tutuştu. Kilis İtfaiye ekipleri, Yeniyapan köyüne gederek, yangına müdahale ederek söndürdü. Yaklaşık 200 dönüm ekili hububat tarlası yanarak kül oldu. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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