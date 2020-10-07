Biçerdöver devrildi: 2 yaralı
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Biçerdöver devrildi: 2 yaralı

07.10.2020 21:32 | Son Güncelleme: 07.10.2020 21:36
Biçerdöver devrildi: 2 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan biçerdöverin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan biçerdöverin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Marankeçili Mahallesi Yaprakboynu mevkisinde meydana geldi. Sayıt Uçar (18) yönetimindeki biçerdöver, iddiaya göre vites arızasından dolayı kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, biçerdöver sürücüsü Uçar ile yanındaki Abdullah Uçar (17) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Sayıt Uçar, buradaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Biçerdöver devrildi: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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