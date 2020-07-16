Biçerdöver denetimleri yılda 30 bin ton buğday kaybını önlüyor Çorum'da Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasat döneminde tane kaybının önüne geçmek amacıyla biçerdöverlere yönelik yürütülen denetimlerle yılda 30 bin ton hububatın toprağa karışarak yok olmasının önüne geçiliyor.

Çorum'da Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasat döneminde tane kaybının önüne geçmek amacıyla biçerdöverlere yönelik yürütülen denetimlerle yılda 30 bin ton hububatın toprağa karışarak yok olmasının önüne geçiliyor.

Orta Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayan Çorum'da hububat hasadı, haziran ayının ikinci yarısında başlıyor. Çiftçiler, bir önceki yıl tohum ektikleri arazilerine gübrenin yanı sıra emeklerini katarak hasat dönemine ulaşıyor.

Yeterince olgunlaşan başaklar, biçerdöver operatörlerince biçildikten sonra sapından ayrılıp üreticisine teslim ediliyor. "Harman zamanı" olarak da adlandırılan zorlu süreçte bir biçerdöver, elverişli arazi şartlarında günde 200 dönüm araziyi biçebiliyor.

Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat sürecinde tane kaybını önlemek amacıyla denetimler gerçekleştiriyor.

Hasat dönemi öncesi kurum bünyesinde kurulan ve 2'şer kişiden oluşan 17 ekip, eğitimlerin ardından arazide biçerdöverleri denetliyor.

"Toprağa düşen her bir dane, milli ekonomiden kayıptır"

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, merkeze bağlı Bozboğa köyündeki hasat çalışmalarına katılarak biçerdöveri inceleyip, hasat edilen tarladaki sapların arasında tane kontrolü yaptı.

Sarı, AA muhabirine, arazi yapısı, iklim şartları ve teknik nedenlerden dolayı yüzde 2'ye kadar tane kaybına müsamaha gösterdiklerini, bunun üzerinde kayıp olması durumunda operatöre cezai işlem uyguladıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gıdanın ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşıldığının altını çizen Sarı, bu nedenle tane kaybını önlemeye yönelik denetimlere ağırlık verdiklerini vurguladı.

"Toprağa düşen her bir tane, milli ekonomiden kayıptır. Bu nedenle eğitimlerle, saha kontrolleriyle tane kaybını minimize etmeye çalışıyoruz." diyen Sarı, şöyle devam etti:

"Yüzde 2'nin üzerindeki her bir puanlık artışta çiftçilerin yaklaşık 5 milyon lira kaybı oluyor. Tane kaybının yüzde 10'a kadar çıkması, yılda ortalama 25-30 bin ton hububat kaybı anlamına geliyor. Bunun da ülke ekonomisi açısından büyük bir kayıp olduğu kanaatindeyim. Denetimlerimiz sayesinde yılda 25-30 bin ton civarında hububatın kaybolmasının önüne geçiyoruz."

Sarı, Çorum'un 220 bin dekar alanda yılda 600 bin ton buğday üretimiyle Türkiye'nin 10'uncu büyük üretici olduğunu kaydetti.

Biçerdöver operatörü Adem Boztilki de tane kaybının en aza indirilmesi için aracın yavaş kullanılması gerektiğini dile getirerek, "Arazi yapısına göre saatte 3-5 kilometre hızla hasat yapılması gerekir. Bunun yanı sıra biçerdöverin ön tertibatı uygun durumda olmalı, bıçakları körelmemeli. Tırmıklara fazla devir verilmemeli. Tarla içinde dönerek değil, karşılıklı hasat yapmak tane kaybını azaltır. Çiftçimiz ne kadar kazanırsa bizim o kadar yüzümüz güler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA