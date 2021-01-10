Bıçaklı yaralamaya karışan iki kişi, kovalamaca sonucu yakalandı
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Bıçaklı yaralamaya karışan iki kişi, kovalamaca sonucu yakalandı

10.01.2021 21:45 | Son Güncelleme: 10.01.2021 21:49
Bıçaklı yaralamaya karışan iki kişi, kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA'da yabancı uyruklu bir kişiyi bıçakladıkları öne sürülen 2 kişi, polis tarafından kovalmaca sonucu yakalandı.

ADANA'da yabancı uyruklu bir kişiyi bıçakladıkları öne sürülen 2 kişi, polis tarafından kovalmaca sonucu yakalandı. 

Akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi'nde kavga ettikleri yabancı uyruklu bir kişiyi bıçakla yaralayan 2 kişi, olay yerinen kaçtı. Ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tedavisi devam ederken, eşkalleri belirlenen şüpheliler ise 3 kilometre uzaklıktaki Merkez Park'ta oldukları tespit edildi. Parkın etrafını saran polisleri gören şüpheliler, kaçmaya başladı. Park içinde yaya olarak izlerini kaybettirmeye çalışan şüpheliler, saklandıkları ağaç kenarında kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 


Bıçaklı yaralamaya karışan iki kişi, kovalamaca sonucu yakalandı
Bıçaklı yaralamaya karışan iki kişi, kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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