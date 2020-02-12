Bıçaklı yaralama şüphelisi mahkemece serbest bırakıldı
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Bıçaklı yaralama şüphelisi mahkemece serbest bırakıldı

Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

12.02.2020 20:37 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:50
Bıçaklı yaralama şüphelisi mahkemece serbest bırakıldı

'da kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un ilçesi Ulugazi Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T.(39) ile C.B. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada her iki şahıs da birbirlerini darp etti. C.B., B.T.'yi karnından bıçakla yaraladı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.T. tedavi altına alındı. Darp sonucu yaralanan C.B. ise hastanedeki tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan C.B. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.B., serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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