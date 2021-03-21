KOCAELİ İki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı
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KOCAELİ İki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı

21.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:54

İki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralıİZMİT'te iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada bıçaklanan 1 kişi ile darp edilerek yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı

İZMİT'te iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada bıçaklanan 1 kişi ile darp edilerek yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan bir kişi ise polis ekipleri tarafından aranıyor.

İzmit Mersincik Mahallesi Ulusoy Sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında ismi öğrenilemeyen 1 kişi bıçakla, 2 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerine aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı. Olaya karışan 1 kişi ise kaçarak uzaklaştı. Olayı görenler ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan acil sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan ismi öğrenilemeyen kişiyi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, darp edilerek yaralanan U.B. ve Y.Ö.?yü ise Seka Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

KOCAELİ İki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı
KOCAELİ İki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı
KOCAELİ İki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı
KOCAELİ İki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı
KOCAELİ İki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı
KOCAELİ İki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı
KOCAELİ İki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı
KOCAELİ İki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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