Bıçaklı ve Sopalı Kavgada 2 Kişiye Adli Kontrol
AFRİN HAREKATI'NDA 4. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Bıçaklı ve Sopalı Kavgada 2 Kişiye Adli Kontrol

Samsun’da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişinin bıçaklanarak, 4 kişinin de darp sonucu yaralanarak hastanelik olduğu olayla ilgili 2 kişi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bıçaklı ve Sopalı Kavgada 2 Kişiye Adli Kontrol

Samsun'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişinin bıçaklanarak, 4 kişinin de darp sonucu yaralanarak hastanelik olduğu olayla ilgili 2 kişi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda önceki gece sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (31) ve K.D. (33) ile G.A. (31), E.D. (29), D.D. (25), O.D. (33) ve Y.D. (33) arasında bakışma yüzünden kavga çıktı. Kavgada A.A. bacağından, E.D. karnından ve D.D. ise elinden bıçaklanarak yaralanırken, diğer 4 kişi ise darp sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu olurken, olayla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A. ve K.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.