Bıçaklı ve Sopalı Kavgada 2 Kişiye Adli Kontrol

Samsun'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişinin bıçaklanarak, 4 kişinin de darp sonucu yaralanarak hastanelik olduğu olayla ilgili 2 kişi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda önceki gece sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (31) ve K.D. (33) ile G.A. (31), E.D. (29), D.D. (25), O.D. (33) ve Y.D. (33) arasında bakışma yüzünden kavga çıktı. Kavgada A.A. bacağından, E.D. karnından ve D.D. ise elinden bıçaklanarak yaralanırken, diğer 4 kişi ise darp sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu olurken, olayla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A. ve K.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN