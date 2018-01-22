Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 7 Yaralı

Samsun'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi bıçaklanarak, 4 kişi de darp sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda önceki gece sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (31) ve K.D. (33) ile G.A. (31), E.D. (29), D.D. (25), O.D. (33) ve Y.D. (33) arasında bakışma yüzünden kavga çıktı Kavgada A.A. bacağından, E.D. karnından ve D.D. ise elinden bıçaklanarak yaralanırken, diğer 4 kişi ise darp sonucu yaralanarak hastanelik oldular. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu olurken, olayla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A. ve K.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. - SAMSUN