ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - Bıçaklı soyguncuyu etkisiz hale getiren eczacı: Şaka zannettim

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, nöbetçi eczanede elinde bıçakla soygun girişiminde bulunan şüpheliyi etkisiz hale getirip polise teslim eden eczacı Çağdaş Kıvılcım Erdem, "Ben önce şaka zannettim. Çünkü çok rahat ve seri şekilde içeriye geldi. Elindeki bıçağı görünce bunun şaka olmadığını gördüm" dedi.

Çankaya ilçesi Dikmen semtinde geçen hafta perşembe gecesi bir kişi, elinde bıçakla Çağdaş Kıvılcım Erdem'in sahibi olduğu eczaneye girdi. Şüpheli, eczacı Erdem'den kasayı boşaltmasını istedi. Bu sırada arka odadan sesleri duyan eczacı teknisyeni Kürşat Şahinli de Erdem'in yanına geldi. Şüpheli, yazar kasayı alıp kaçmaya çalıştı. Bu sırada açılan yazar kasadaki paralar da yere saçıldı. Erdem ve Şahinli, peşinden koşup kapıdan çıktığı sırada şüpheliyi yakaladı. Yaşanan arbedede bıçağı almaya çalışan Şahinli elinden yaralandı. Etkisiz hale getirilen şüpheli polis ekibine teslim edildi. Bıçaklı soygun girişimi eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Eczaneden detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA, -