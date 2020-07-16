Bıçaklı sopalı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi, cenazeler çevik kuvvet ve özel harekat eşliğinde...
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Bıçaklı sopalı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi, cenazeler çevik kuvvet ve özel harekat eşliğinde...

Antalya'nın Kepez ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Bıçaklı sopalı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi, cenazeler çevik kuvvet ve özel harekat eşliğinde...
16.07.2020 12:29 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:33

Antalya'nın Kepez ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. 6 kişinin hastanelerde tedavisine devam edilirken, cenazelerin alınması esnasında çevik kuvvet ve özel harekat polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafik ışıklarında bekleyen araç ile marketten çıkan iki grup arasında Muş'un Malazgirt ilçesindeki bir arazi anlaşmazlığından kaynaklanan husumetten dolayı tartışma başladı. İki grubun yakınlarının da karıştığı kavga kısa sürede büyüdü. Taş, sopa, balta, çapa, bıçak ve tahta parçalarının kullanıldığı kavgada 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Her iki taraftan B.G. (23), Ö.G. (25), R.G. (25), Vehbi Gündüz (28), F.G., M.K. (44), Huni Karadeniz (19) ve C.Ö. (22) yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada olay yerinde; 3 bıçak, 5 kazma sopası, 1 balta, 1 çapa ele geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinden firar ettikleri belirlenen C.K. ve E.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Huni Karadeniz (19) yapılan tüm müdahaleye rağmen Kepez Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılardan Vehbi Gündüz de (28) kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sabaha karşı hayatını kaybetti.

Kavgada hayatını kaybeden Huni Karadeniz ve Vehbi Gündüz'ün cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Huni Karadeniz'in yakınları morg önünde gözyaşlarına boğuldu. Her iki taraftan da birer kişinin hayatını kaybettiği olayda, çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri yeni bir kavga ihtimaline karşı morg önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Huni Karadeniz'in cenazesi yakınlarının özel aracıyla morgdan alındı. Cenaze aracına binmeye çalışan Karadeniz'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Fenalık geçiren bir kadını polis yüzüne su dökerek sakinleştirmeye çalıştı. Birkaç saat sonra da Vehbi Gündüz'ün cenazesi morgdan alındı. Her iki cenazenin de Muş'un Malazgirt ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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