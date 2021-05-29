Bıçaklı silahlı kavga: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bıçaklı silahlı kavga: 2 yaralı

Bıçaklı silahlı kavga: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te çıkan kavgada bir şahıs kendisini bıçakla yaralayan kişiyi tüfekle vurarak yaraladı.

Karabük'te çıkan kavgada bir şahıs kendisini bıçakla yaralayan kişiyi tüfekle vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Anadolu Bulvarı'ndaki bir apartman önüne gelen H.D., aralarında daha önce husumet bulunan B.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D yanında bulunan bıçakla B.D'yi elinden ve karnından yaraladı. Şahsın elinden kurtulan B.D. de ise, apartmanın 4 katındaki evine çıkarak av tüfeği ile camdan H.D'yi hedef alarak ateş açtığı ateş sonucu göğüs bölgesine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi edilirken, olayda kullanılan suç aleti ruhsatsız tüfek polis ekiplerince ele geçirildi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan B.D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Artan ihbarlar ekipleri harekete geçirdi! Otobanda aşk vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye şafak baskını
Artan ihbarlar ekipleri harekete geçirdi! Otobanda aşk vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye şafak baskını
Kız arkadaşıyla tartışan genç adam, evini mutfak tüpüyle patlatmaya kalktı! Mahalleli korku dolu anlar yaşadı
Kız arkadaşıyla tartışan genç adam, evini mutfak tüpüyle patlatmaya kalktı! Mahalleli korku dolu anlar yaşadı
Uçurumun kıyısında eline aldığı sazla bekleyen genç, polise 5 saat ecel teri döktürdü
Uçurumun kıyısında eline aldığı sazla bekleyen genç, polise 5 saat ecel teri döktürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Antony Blinken Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Müge Anlı Aslı Bekiroğlu Oktay Kaynarca
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Ergin Ataman Merih Demiral Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bıçaklı silahlı kavga: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 15:35:15. #1.11#

title