Bıçaklı saldırıya uğrayan kadın öldü - İZMİR
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İzmir, Tire, Güncel

Bıçaklı saldırıya uğrayan kadın öldü - İZMİR

İzmir'in Tire ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

10.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:38
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadın öldü - İZMİR

İzmir'in Tire ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tahtakale Çarşısı'nda giyim mağazası bulunan Melek Dağyel, iş yerinin önünde oturduğu sırada iddiaya göre yanına gelen eski eşi E.A tarafından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ekibi, ilçe pazarının kurulu olması ve sokakların dar olması nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı kadın, sedyeyle bir süre ambulansa taşındı.

Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek Dağyel kurtarılamadı.

Dağyel'in eski eşi E.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Dağyel'in bir kız çocuğunun bulunduğu ve iki ay önce eşinden boşandığı öğrenildi.

Bıçaklı saldırıya uğrayan kadın öldü - İZMİR

Kaynak: AA

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Bıçaklı saldırıya uğrayan kadın öldü - İZMİR

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