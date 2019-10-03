Bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hastanelik oldu

Bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hastanelik oldu

Samsun'da erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi bir kadın hastanelik oldu.

03.10.2019 18:26
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hastanelik oldu

Samsun'da erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi bir kadın hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek arkadaşı İ.H.'nin bıçaklı saldırısına uğradığı iddia edilen 3 çocuk annesi S.K.(33) çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan ise kaçtı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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