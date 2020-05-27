Bıçaklı saldırıda yaralandı
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Bıçaklı saldırıda yaralandı

Samsun'da bıçaklı ve silah kabzalı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Bıçaklı saldırıda yaralandı
27.05.2020 21:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:50

Samsun'da bıçaklı ve silah kabzalı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan M.K. sol kasığından bıçaklandı, kafasına da tabanca kabzasıyla vurularak yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K. tedavi altına alındı. Saldırganlar araçla olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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