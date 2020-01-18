Bıçaklı saldırıda yaralandı
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Bıçaklı saldırıda yaralandı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

18.01.2020 23:36 | Son Güncelleme: 18.01.2020 23:41
Bıçaklı saldırıda yaralandı

'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un ilçesi Mahallesi Şehit Mete Yahşi Parkı'nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldıraya uğrayan S.A.(23) yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.A. ameliyata alındı. Bıçaklı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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