Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu - Haberler
Kadıköy, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi, yaralanarak hastanelik oldu.

08.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:59
Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi, yaralanarak hastanelik oldu.


Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ Blokları'nda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce tartıştığı arkadaşı S.K.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan M.B.Ç. (18) bacağının iki yerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.B.Ç., kendisini bıçaklayan arkadaşından şikayetçi olduğunu söyledi. Polis kaçan S.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Koronavirüs İtalya'yı ele geçiriyor! Bölge başkanı da virüse yakalandı Haberler
Koronavirüs İtalya'yı ele geçiriyor! Bölge başkanı da virüse yakalandı
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haberler
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Angela Merkel Vladimir Putin Abdülhamit Gül Mustafa Destici İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Levent Can Sinan Akçıl Nilperi Şahinkaya
Spor Fatih Terim Bülent Uygun İsmail Kartal Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Avrupa Yunanistan Denizlispor
Şu an buradasınız: Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 15:21:52. #1.15#