Bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
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Bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

Bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan S.İ.(37) ağır yaralandı. Yaralı, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi atına alındı. Bıçaklı saldırgan kaçarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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