Bıçaklı Saldırıda Ağır Yaralandı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Rasastane Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki R.Ç. karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.Ç. ameliyata alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 16 yaşlarındaki K.A. ise olay yerinden kaçıp Gazi Devlet Hastanesi önünde polisi arayarak teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN