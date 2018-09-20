Bıçaklı Saldırıda Ağır Yaralandı
Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralanırken, olayın şüphelisi polis tarafından yakalandı.
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralanırken, olayın şüphelisi polis tarafından yakalandı.
Olay, Samsun İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.A.(19) kalçasından yaralandı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen M.A., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçaklı saldırıya düzenlediği iddia edilen H.C.Ö.'yü (18) yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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