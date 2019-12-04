: Bıçaklı saldırı sonucu öldürülen öğrenci için üniversitede tören (2)

04.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:11

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir için Ordu Üniversitesinde tören düzenlendi.

Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınan Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir'in cenazesi ilk olarak Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Özdemir'in cenazesi üniversitenin Cumhuriyet Yerleşkesi'ne götürüldü.

Üniversitenin Morfoloji binasında düzenlenen törende Baba Yılmaz, Anne Güfer ve abla Gizem Özdemir'n güçlükle ayakta durabildiği gözlendi.

Bu sırada Anne Güfer Özdemir'in "Kızımın katillerini bulun" diyerek gözyaşı döktüğü görüldü.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Acımız çok büyük. İlimizin ve Üniversitemizin başı sağ olsun." dedi.

Akdoğan, cana kıymanın haram olduğunu anımsatarak, "Bu affedilir durum değildir. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Allah böyle canileri kahrı perişan eylesin." diye konuştu.

Üniversitenin Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener'de konuşma yaparak, acılarının büyük olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından helallik alındı ve Özdemir'in cenazesi toprağa verilmek üzere Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ne götürüldü.

Törene, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve çok sayıda öğrenci ile veli katıldı.

Polisin soruşturması sürüyor

Öte yandan polis, çok sayıda iş yeri kamera kayıtlarını inceleyerek, zanlının kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Kaynak: AA

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