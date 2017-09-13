Bıçaklı Saldırgana Yangın Tüpüyle Müdahale

Bıçaklı saldırgana biber gazı ve yangın söndürme tüpüyle karşı koydular. İlginç olay Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana geldi. Görüntülerde, akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen bir adam, bıçakla çevredeki şahıslara saldırdığı görülüyor. Çevredekiler de saldırganı önce biber gazı ardından yangın söndürme tüpüyle etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Dumanlar içinde kalan adam vazgeçmiyor ve bıçakla çevresine saldırmayı sürdürüyor. Şahıs polis ekiplerince yakalanırken, o anlar anbean amatör kameraya yansıyor.



(İHA)