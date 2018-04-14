Korku Dolu Anlar Kamerada! Bıçaklı Saldırgan Nalburda Tecavüze Yeltendi
Rusya'da bıçaklı saldırgan, girdiği nalburda bir çocuk annesi kadına tecavüze yeltendi. Genç kadının direniş anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Rusya'da nalbur dükkanına giren bıçaklı saldırgan, bir çocuk annesi genç kadının boğazına bıçak dayayıp tecavüz etmeye kalktı. Yaşanan boğuşma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
YOLDAN GEÇEN MÜHENDİS, SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Genç kadın, bıçaklı saldırgana direndiği sırada kapının önünden geçen 29 yaşındaki genç mühendis, çaresiz kadını kurtarmak için hiç düşünmeden nalbur dükkanına girdi. Saldırgan, içeri giren mühendisin yardımıyla etkisiz hale getirildi.
KAHRAMAN MÜHENDİSE TEBRİK MESAJLARI YAĞDI
Polis olay yerine gelip, bıçaklı saldırganı gözaltına alırken, çaresiz kadını tecavüzden kurtaran genç mühendis alkışlarla karşılandı. Soyal medyada genç mühendise cesaretinden dolayı tebrik mesajları yağdı.
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Nasıl Mühendis öyle o :D Adam izbandut gibiymiş. İyi iş başarmış mühendis tebrik etmek lazım.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam kadının kalbini çalmak istemiş.Hırsızı para ile tutup kahramanı olmaya çalışmış.Elinde bıçak var öyle sap gibi durmazdı saldırırdı.Parasını veren efendisini dinlemiş.Cevap Yaz 4 18 Yayından Kaldır
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evet bızımkiler olsaydı sen tut ben yapam derdi.Cevap Yaz 18 42 Yayından Kaldır
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madem öyle bi tebrikte Türkiyeden gelsin. helal olsun sana, senin gibilerin sayısı artsın.Cevap Yaz 48 3 Yayından Kaldır
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helal sana delikanlı adamCevap Yaz 42 2 Yayından Kaldır