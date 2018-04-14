Korku Dolu Anlar Kamerada! Bıçaklı Saldırgan Nalburda Tecavüze Yeltendi

Korku Dolu Anlar Kamerada! Bıçaklı Saldırgan Nalburda Tecavüze Yeltendi

Rusya'da bıçaklı saldırgan, girdiği nalburda bir çocuk annesi kadına tecavüze yeltendi. Genç kadının direniş anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rusya'da nalbur dükkanına giren bıçaklı saldırgan, bir çocuk annesi genç kadının boğazına bıçak dayayıp tecavüz etmeye kalktı. Yaşanan boğuşma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

YOLDAN GEÇEN MÜHENDİS, SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Genç kadın, bıçaklı saldırgana direndiği sırada kapının önünden geçen 29 yaşındaki genç mühendis, çaresiz kadını kurtarmak için hiç düşünmeden nalbur dükkanına girdi. Saldırgan, içeri giren mühendisin yardımıyla etkisiz hale getirildi.

Genç kadını tecavüze yeltenen bıçaklı saldırgan

KAHRAMAN MÜHENDİSE TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Polis olay yerine gelip, bıçaklı saldırganı gözaltına alırken, çaresiz kadını tecavüzden kurtaran genç mühendis alkışlarla karşılandı. Soyal medyada genç mühendise cesaretinden dolayı tebrik mesajları yağdı.

Rusya'nın kahraman ilan ettiği mühendis
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (5)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.