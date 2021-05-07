Bıçaklı kavgaya tam kapanmada engel olamadı: 3 yaralı
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Bıçaklı kavgaya tam kapanmada engel olamadı: 3 yaralı

Bıçaklı kavgaya tam kapanmada engel olamadı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tam kapanmanın da engel olamadığı bıçaklı kavgada 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tam kapanmanın da engel olamadığı bıçaklı kavgada 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Kavga, Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Zinde Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri ile yabancı uyruklu şahıslar arasından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 14 yaşındaki T.C. ile yabancı uyruklu B.A.İ. (17) ve S.A.İ. (22) isimli 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralılar Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Bıçaklı kavgaya tam kapanmada engel olamadı: 3 yaralı
Bıçaklı kavgaya tam kapanmada engel olamadı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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