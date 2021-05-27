Bıçaklı kavgaya karışan kişi, darbedilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş
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Bıçaklı kavgaya karışan kişi, darbedilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş

Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Konya'da bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Selçuklu ilçesinde çıkan ve Orhan Çumralıgil'in (35) öldüğü, Dündar K'nin (42) yaralandığı bıçaklı kavganın ardından yakalanan Fatih Ö. (28) ile Yaşar K. (29) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

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Zanlıların, apartmandaki bir dairede kaldıkları, alkol aldıktan sonra yan dairede kalan bir kadın ile tartışarak darbettikleri belirtildi.

Kadının bağırması üzerine başka bir daireden çıkan ve boks antrenörü olduğu öğrenilen Çumralıgil'in, kadına yardım etmek isterken bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan, olayda yaralanan ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Dündar K'nin tedavisi sürüyor.

Olay

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak'ta dün, bir apartmanın girişinde, alkollü oldukları öne sürülen Fatih Ö, Yaşar K. ile Dündar K. ve Orhan Çumralıgil arasında tartışma çıkmış, olayın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Ö, bıçakla Dündar K. ile Orhan Çumralıgil'i bıçaklamıştı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Çumralıgil, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Fatih Ö. ile Yaşar K. gözaltına alınmıştı.

Bıçaklı kavgaya karışan kişi, darbedilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş
Bıçaklı kavgaya karışan kişi, darbedilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş
Bıçaklı kavgaya karışan kişi, darbedilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş
Bıçaklı kavgaya karışan kişi, darbedilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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