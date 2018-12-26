Bıçaklı Kavgaya Karışan 4 Suriyeliden 3'ü Tutuklandı

Gaziantep'te bıçaklı kavgaya karışan 4 Suriyeliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "İlimiz Gazikent Mahallesi'nde 23 Aralık 2018 tarihinde, Türk vatandaşı şahıslarla Suriye uyruklu şahıslar arasında meydana gelen bıçakla yaralama ve darp olayı ile ilgili olarak, olaya karışan Suriye uyruklu şahıslardan 4'ü yakalanmış, bu şahıslardan 3'ü tutuklanmış olup, emniyetteki işlemler ve adli süreç devam etmektedir" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA