BIÇAKLI KAVGAYA KARIŞAN 2 GENÇ YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BIÇAKLI KAVGAYA KARIŞAN 2 GENÇ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, bir kişinin bıçaklanmasının ardından kaçan 2 genç polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

BOLU'da, bir kişinin bıçaklanmasının ardından kaçan 2 genç polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece saatlerinde Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde karşılaşan alkollü 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. F.K. bıçakla F.U.?yu (24) bıçakladı. F.U. kanlar içinde yerde kalırken, F.K. ve arkadaşı E.G. olay yerinden kaçtı. F.U.?yu kendi imkanlarıyla hastaneye götüren arkadaşları durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, F.K. ve E.G.?yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

BIÇAKLI KAVGAYA KARIŞAN 2 GENÇ YAKALANDI
BIÇAKLI KAVGAYA KARIŞAN 2 GENÇ YAKALANDI
BIÇAKLI KAVGAYA KARIŞAN 2 GENÇ YAKALANDI
BIÇAKLI KAVGAYA KARIŞAN 2 GENÇ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kırmızı bültenle aranan TKP/ML üyesi terörist Milas'ta yakalandı
Kırmızı bültenle aranan TKP/ML üyesi terörist Milas'ta yakalandı
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Atilla Taş Hande Erçel Rahşan Gülşan
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BIÇAKLI KAVGAYA KARIŞAN 2 GENÇ YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 16:00:53. #1.13#

title