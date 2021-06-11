BIÇAKLI KAVGAYA KARIŞAN 2 GENÇ YAKALANDI

BOLU'da, bir kişinin bıçaklanmasının ardından kaçan 2 genç polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

BOLU'da, bir kişinin bıçaklanmasının ardından kaçan 2 genç polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece saatlerinde Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde karşılaşan alkollü 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. F.K. bıçakla F.U.?yu (24) bıçakladı. F.U. kanlar içinde yerde kalırken, F.K. ve arkadaşı E.G. olay yerinden kaçtı. F.U.?yu kendi imkanlarıyla hastaneye götüren arkadaşları durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, F.K. ve E.G.?yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı