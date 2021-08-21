Bıçaklı kavgada yaralanmıştı, hayatını kaybetti
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Bıçaklı kavgada yaralanmıştı, hayatını kaybetti

Bıçaklı kavgada yaralanmıştı, hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'da yaşanan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 56 yaşındaki Ali Osman Kardeş Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

Bartın'da yaşanan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 56 yaşındaki Ali Osman Kardeş Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

29 Temmuz 2021 tarihinde Bartın'ın Hendekyanı Caddesi'nde meydana gelen olayda H.N. (41) ile aralarında husumet bulunan Ali Osman Kardeş (56) ve oğlu B. Kardeş (22) arasında çıkan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine H.N., Ali Osman Kardeş ve oğlu B. Kardeş'i bıçak darbeleriyle yaraladı. Ağır yaralı olan Ali Osman Kardeş, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Osman Kardeş daha sonra Ankara'ya sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Osman Kardeş'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bıçakla Ali Osman Kardeş ve oğlu B. Kardeş'i yaralayan H.N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, bıçaklı kavga ise bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilmişti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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