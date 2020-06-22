Bıçaklı kavgada yaralandı, hastanede öldü (2)
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Bıçaklı kavgada yaralandı, hastanede öldü (2)

ZANLI TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen T.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bıçaklı kavgada yaralandı, hastanede öldü (2)
22.06.2020 22:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:00

ZANLI TUTUKLANDI 

Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen T.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BIÇAKLANDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI 

Yaşanan bıçaklı kavga anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yusuf Aras ile T.Y.'nin tartışması daha sonra ise aralarında arbede yaşandığı görülüyor. İkili daha sonra tekme ve yumruklarla birbirine girerken, T.Y.'nin Aras'ı bıçaklaması görüntülerde yer alıyor. Olayı ayırmaya çalışan bir kişinin çabasına rağmen karnına ve göğsüne iki bıçak darbesi alan Aras, kısa süre sonra yere yığılıyor. T.Y. ise yere düşen Aras'ın yanına gittiği ve vücuduna tampon yapmaya çalıştığı kamera kayıtlarına saniye saniye yansıyor. 

Deniz TOKAT/ DENİZLİ,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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