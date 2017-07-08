Bıçaklı Kavgada Kan Aktı: 1 Ölü (2)

BABA-OĞUL TUTUKLANDI



İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde Serkan Kaplan'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Tarık B., emniyetteki sorgusunda, "Serkan Kaplan, çevredeki esnafı sıkıştırıp haraç istiyordu. Aynı şekilde babamı da sıkıştırıp haraç istemiş. Ben de babama destek olmak için yanına gittim. Serkan Kaplan tezgaha geldi ve yine haraç istedi. Biz de vermeyeceğimizi söyledikten sonra Serkan ileri geri konuşunca tartışmaya başladık. Ben de dayanamadım ve tezgahtan aldığım bıçağı Serkan Kaplan'a sapladım" dediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Tarık B. ile olay sırasında yanında bulunduğu belirtilen babası Ahmet Servet B., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.