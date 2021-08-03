Bıçaklı kavgada gözaltına alınan zanlılar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
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Bıçaklı kavgada gözaltına alınan zanlılar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Bıçaklı kavgada gözaltına alınan zanlılar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesindeki Çiğköfteci işyerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İscehisar ilçesinden Şuhut'a gelen R.S., A.T.F. ve M.U., ile husumetlisi Ümit A. arasında Atatürk Parkında tartışma başladı. Zaman zaman gergin dakikaların sürdüğü tartışma ortamı şiddetli kavgaya dönüştü. Kavgaya dönüşen olayda R.S., üzerindeki bıçakla Ümit A.'yı birden fazla yerinden bıçakladı. Olayın ardından kaçan şahıslar polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ümit A.'nın, Şuhut Devlet Hastanesi'nden başka bir hastaneye sevk edilerek tedavisine devam edildiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bıçaklı kavgada gözaltına alınan zanlılar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı - Haberler
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