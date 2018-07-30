Bıçaklı Kavgada Doğukan Öldü, Babası ile İkizi Yaralandı (2)
OTOPSİSİ TAMAMLANDIGaziantep'in İslahiye ilçesinde, esnaf arasında çıkan kavgada bıçaklanarak, ölen Doğukan Çiğit'in (16) Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi tamamlandı.
OTOPSİSİ TAMAMLANDI
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, esnaf arasında çıkan kavgada bıçaklanarak, ölen Doğukan Çiğit'in (16) Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi tamamlandı. Çiğit'in cenazesi, İslahiye'ye götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Mustafa KANLI/GAZİANTEP,