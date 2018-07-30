''Dükkanımın Önüne Yaprak Süpürdün'' Kavgası Yüzünden Bir Genç Babasıyla Karıştığı Kavgada Bıçaklanarak Öldürüldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki esnaf arasında çıkan ''dükkanımın önüne yaprak süpürdün'' tartışması yüzünden çıkan bıçaklı kavgada D.Ç. öldü, ikiz kardeşi ile babası ise yaralandı. Ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirdi.

YAPRAK SÜPÜRME TARTIŞMASI

Olay, dün gece İslahiye'ye 10 kilometre uzaklıktaki Fevzipaşa mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çaycılık yapan A.Ç. ile kebapçı komşusu M.Y. arasında tartışma çıktı. İş yerlerinin yanındaki ağacın düşen yapraklarını birbirlerinin iş yerinin önüne süpürdükleri gerekçesi ile iki esnaf arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada tartışmayı duyan Ahmet Çiğit'in ikiz çocukları D.Ç. ile B.Ç. de olay yerine gelerek olaya dahil oldu.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Olay esnasında M.Y. iş yerinden aldığı bıçakla komşusu olan A.Ç. ile ikiz oğullarını bıçakla yaralayıp kaçtı. Kanlar içerisinde kalan baba ile çocukları ile olayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan D.Ç. , doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. A.Ç.ile diğer oğlu B.Ç. ise ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

ÖLÜM HABERİNİ ALAN AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sırada olayı duyarak hastaneye koşan yakınları ise D.Ç.'ninölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Yaşananların ardından jandarma hastane ve olayın meydana geldiği mahallede önlem aldı. D.Ç.'nin ölümüne, ikiz kardeşi ile babasının yaralanmasına yol açtıktan sonra kaçan M.Y. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.