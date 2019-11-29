Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada, bir kişi yaralandı.

29.11.2019 21:23 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:25
Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

'da çıkan bıçaklı kavgada, bir kişi yaralandı.

Y.Y. (17) ile E.A. (17), Valide Sultan Mahallesi Caddesi'nde, Süleyman Atasever ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, Atasever bıçakla yaralandı.

Atasever, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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