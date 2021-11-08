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Bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Huğlu Mahallesi'ndeki silah fabrikasında çalışan Recep Çekiç (34), aralarında husumet bulunan Ufuk S. ile Özgürlük Caddesi'nde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ufuk S, Çekiç'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Çekiç, kaldırıldığı Derebucak Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarmaya teslim olan Ufuk S, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, adliyeye sevk edilirken gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna, "Ekmek davası" cevabını verdi.

Ufuk S, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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