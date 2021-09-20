Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi aldığı kesici alet darbeleri ile yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi aldığı kesici alet darbeleri ile yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Murat F., Ramazan A. ve Raif Bayram Y. aldıkları kesici alet darbeleri ile yaralandı. Yaralılar özel araç ile ilçedeki özel bir hastaneye gelirken, polis olay yerinden kaçan şahsı yaptığı çalışma sonrası yakaladı. Bağlık Mahallesi'nde suç aleti ile birlikte saklandığı evde yakalanan şahsın aracında ekipler tarafından arama yapıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sünnet düğününde tavuk yiyen 52'si çocuk 110 kişi zehirlendi

Sünnet düğününde tavuk yiyen 52'si çocuk 110 kişi zehirlendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Destici
Magazin Gülşen Amelia Hamlin
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Muslera
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 09:49:40. #1.12#