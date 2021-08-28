Bıçaklı kavgada 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Bıçaklı kavgada 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bıçaklı kavgada 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de yaşanan kavgada 23 yaşındaki genç kalbi ve vücudunun değişik yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Eskişehir'de yaşanan kavgada 23 yaşındaki genç kalbi ve vücudunun değişik yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşları ile birlikte otoparkta arkadaşları ile birlikte oturan Atakan Özkayın (23) ile yoldan geçen Uğur B., (23) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Uğur B., yanındaki bıçağı çıkarak karşı gurubun üyelerine doğru savurmaya başladı. Bu sırada Özkayın, kalbi ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Olayın ardından Uğur B., olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi ile Özkayın, olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Firari Uğur B., ise Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa süre sonra saklandığı yerde yakalandı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Bıçaklı kavgada 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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