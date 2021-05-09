Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçakla kavgada 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçakla kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay Kavaklı Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarında meydana gelen olayda, daha önceden hasım olan Ramazan C. (19) ile U.Y. (20) karşı karşıya geldi. Tartışan hasımlar arasında kavga çıktı. U.Y. üzerinde bulundurduğu bıçakla Ramazan C.'yi kalça ve bel kısmından bıçaklayıp, kayıplara karıştı. 112 Acil servisi ile hastaneye kaldırılan Ramazan C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan U.Y. polis tarafından Akşemsettin Mahallesinde suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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