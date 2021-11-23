Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler
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Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak'taki bir iş yerinin sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) ile iş yerine gelen S.Ö. (33), G.A. (22), Habip Ay (21) ve A.A. (24) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanı kavgaya dönüşmesi üzerine, A.S, S.Ö, G.A, Habip Ay ve A.A. bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Habip Ay tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler, iş yeri sahipleri A.S. ve V.S.S'yi gözaltına aldı.

Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

 İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri

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