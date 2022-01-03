Bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı şüpheli tarafından sokakta bıçaklanan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Erkan Aysu (31) ile E.K. (22), Yahşibey Mahallesi'ndeki bir sokakta karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

E.K. yanındaki bıçakla Aysu'yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Erkan Aysu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan E.K. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.