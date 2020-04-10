Bıçaklı kavga ihbarı yapan vatandaşlar polisi konfetiyle karşıladı Samsun'da Atakum Şehir Platformu üyeleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü'nü bıçaklı kavga ihbarında bulunup çağırdıkları polislere konfeti patlatıp pasta ve çiçek hediye ederek kutladılar.

Samsun'da Atakum Şehir Platformu üyeleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü'nü bıçaklı kavga ihbarında bulunup çağırdıkları polislere konfeti patlatıp pasta ve çiçek hediye ederek kutladılar.

155 Polis İmdat hattını arayarak Esenevler Mahallesi 372. Sokak'ta bıçaklı bir kavga olduğu ve kavgada çok sayıda yaralının olduğu ihbarında bulunan Atakum Şehir Platformu üyeleri, gelen polisler için bir mizansen de hazırladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, mizansen gereği kavga eden iki kişiyle karşılaştı. Olaya müdahale etmek için hızla araçlarından inen polisler, patlatılan konfetilerle şaşkınlık yaşadı. Yaşananların anbean kaydedildiği görüntülerde polise "Seviyoruz sizi" sloganlarının atılmasıyla gerçek ortaya çıktı. Korona virüsü nedeniyle polislerle aralarında sosyal mesafeyi koruyan platform üyeleri, arkadaşlarıyla birlikte kesmeleri için ekiplere iki pasta ve çiçek hediye etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA