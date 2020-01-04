: Bıçaklı kavga: 2 yaralı

04.01.2020 21:36 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:37

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Eren Can D. ve Mustafa K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılarının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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