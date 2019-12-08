Bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Bıçaklı kavga: 2 yaralı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

08.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:45
Bıçaklı kavga: 2 yaralı

'te çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde Şaban (26) ve Ferhat (23) ile Ali S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şaban ve Ferhat Karadağ bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, Ali S. gözaltına alındı.

Yaralılardan Ferhat Karadağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bıçaklı kavga: 2 yaralı
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