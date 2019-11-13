Bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Bıçaklı kavga: 2 yaralı

AKSARAY 'da çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.

13.11.2019 23:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:17
Bıçaklı kavga: 2 yaralı

'da çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla  yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarında meydana geldi. R.D (19) ile uyruklu Zabiollah Rahimi (21) ve Hamed Tajik (15) arasında belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine  R.D,   bıçakla Zabiollah Rahimi'yi sırtından ve omzundan, Hamed Tajik'i ise sağ bacağından bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan R.D'i yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
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