: Bıçaklı kavga: 1 yaralı

05.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:27

Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çimen Köyü yakınlarında iki kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu bıçakla F.Y'yi sol bacağından bıçakladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.Y'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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