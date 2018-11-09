Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Zonguldak'ta bir kişi, ağabeyinin katili olduğunu ileri sürdüğü kişiyi bıçakladı.

Alınan bilgiye göre, Nejdet Ü, ağabeyi Mehmet Ü'nün ölümünden sorumlu tuttuğu Serkan C. ile Gazipaşa Caddesi valilik binası önünde karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nejdet Ü, üzerinde taşıdığı bıçakla Serkan C'yi kulağından yaraladı.

Serkan C, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nejdet Ü. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada Serkan C'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı ve Nejdet Ü'nün ağabeyi Mehmet Ü'nün, 10 yıl önce evinde tabancayla vurulmuş halde bulunduğu öğrenildi.