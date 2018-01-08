Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Gaziantep'te, Suriye uyruklu sığınmacılar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Gaziantep'te, Suriye uyruklu sığınmacılar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu A.M, evinde alacak verecek meselesi nedeniyle M.H. ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda A.M. bıçakla karnından yaraladı.
Yaralı halde sokağa çıkarak yardım isteyen A.M, 112 Acil Sağlık ekibince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Suriye uyruklu şüpheli M.H'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.