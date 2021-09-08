Bıçaklı hırsızlık şüphelisi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

KONYA'da bir polis memuru, hırsızlık ihbarı üzerine gittiği adreste kaçarken yakaladığı S.U.'yu bıçakla saldırmak istemesi üzerine, tabancayla vurarak, etkisiz hale getirdi.

KONYA'da bir polis memuru, hırsızlık ihbarı üzerine gittiği adreste kaçarken yakaladığı S.U.'yu bıçakla saldırmak istemesi üzerine, tabancayla vurarak, etkisiz hale getirdi. S.U.'nun 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından 20 kaydının olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesinde Aybahçe Mahallesi Mendil Sokakta meydana geldi. Polis ekipleri, aldığı hırsızlık ihbarı üzerine belirtilen adrese gittiğinde 3 kişinin motosikletle kaçmaya çalıştığını görünce 'dur' ihtarına bulundu. Kısa süren kovalamacanın ardından sürücüsü S.U. motosikletinden inip bir polis memuruna bıçakla saldırmak istedi. Bunun üzerine polis memura da tabancayla ateş edip, S.U.'yu sağ bacağından yaraladı. Diğer 2 şüpheli ise kaçtı. Etkisiz hale getirilen S.U., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.U.'nun 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından 20 kaydının olduğu belirtildi. Polis, kaçan diğer şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı