Bıçaklı gaspçılar tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bıçaklı gaspçılar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bıçaklı gaspçılar tutuklandıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişiyi bıçakla gasp eden 2 zanlı, polis ekiplerince yakalanıp sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Bıçaklı gaspçılar tutuklandı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişiyi bıçakla gasp eden 2 zanlı, polis ekiplerince yakalanıp sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Muratlı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre B.V. ve M.Y. sokakta bıçakla 2 kişiyi gasp ederek olay yerinden kaçmaya çalıştı. İki şahsın gasp edildiği ihbarını alan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kısa sürede harekete geçti. Polis operasyonuyla bıçaklı gaspçı 2 şahıs, bıçak ve gasp ettikleri telefon ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 2 şahıs emniyetteki sorgulamalarının ardından Tekirdağ adliyesine sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şahıs, mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Bıçaklı gaspçılar tutuklandı

Bıçaklı gaspçılar tutuklandı

Bıçaklı gaspçılar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

Münir Karaloğlu, Tekirdağ, Polis, Gasp, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title