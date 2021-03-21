Son dakika haberleri... ADANA Bıçaklı gaspçı olay yerine geri dönünce yakalandı
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Son dakika haberleri... ADANA Bıçaklı gaspçı olay yerine geri dönünce yakalandı

21.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:48

Son dakika gündem haberi... Bıçaklı gaspçı olay yerine geri dönünce yakalandıADANA'da, parkta yürüyüş yapan M.M.?yi (15) darbedip, bıçakla tehdit ederek cebindeki 20 TL'yi alarak kaçan Ali Alcı (25), bir süre sonra tekrar olay yerine dönünce, polis tarafından yakalandı.

Bıçaklı gaspçı olay yerine geri dönünce yakalandı

ADANA'da, parkta yürüyüş yapan M.M.?yi (15) darbedip, bıçakla tehdit ederek cebindeki 20 TL'yi alarak kaçan Ali Alcı (25), bir süre sonra tekrar olay yerine dönünce, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinde 'Alkollüydüm, hatırlamıyorum. Parka gelen iki kişiye hayır için 15 lira para verdim. Parktan çıkarken montumun olmadığını fark ettim ve bu nedenle geri döndümö dediği ve suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Olay, perşembe günü saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Kuvayi Milliye Parkı'nda meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, arkadaşlarıyla birlikte parkta yürüyüş yapan M.M.?nin yanına yaklaştı. Bu kişi, M.M.?den para isteyip, dövmeye başladı. Ardından bıçak çeken şüpheli, M.M.?nin cebindeki 20 TL'yi alıp, kaçtı.

M.M.?nin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin Ali Alcı olduğunu tespit etti. Bir süre sonra Ali Alcı parka geri dönünce polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Ali Alcı'nın, ifadesinde, 'Alkollüydüm, hatırlamıyorum. Parka gelen iki kişiye hayır için 15 lira para verdim. Parktan çıkarken de montumun olmadığını fark ettim. Bu nedenle parka geri döndüm dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Alcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberleri... ADANA Bıçaklı gaspçı olay yerine geri dönünce yakalandı
Son dakika haberleri... ADANA Bıçaklı gaspçı olay yerine geri dönünce yakalandı
Son dakika haberleri... ADANA Bıçaklı gaspçı olay yerine geri dönünce yakalandı
Son dakika haberleri... ADANA Bıçaklı gaspçı olay yerine geri dönünce yakalandı
Son dakika haberleri... ADANA Bıçaklı gaspçı olay yerine geri dönünce yakalandı
Son dakika haberleri... ADANA Bıçaklı gaspçı olay yerine geri dönünce yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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