Bıçaklı gasp iddiası
Antalya'da bir kişinin cep telefonunu bıçakla zoruyla gasbettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Antalya'da bir kişinin cep telefonunu bıçakla zoruyla gasbettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Serdengeçti Parkı'nda, üç gün önce 63 yaşındaki emekli Mehmet Ali D'nin bıçak zoruyla cep telefonunun gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen M.G. (24) gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyete götürüldü.